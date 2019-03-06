taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4319
Euro
6.1457
Altın
1286.92
Borsa
103452.85
Gram Altın
224.84

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-500 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan S-400'ler konusunda açıklama yaptı. Teknoloji transferi hamlesiyle S-500'lerin, Rusya ile birlikte üretilebileceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 23:02..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-500 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 ve 360 TV ortak yayınında gerçekleştirilen Başkan Özel programında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, S-400'ler ile ilgili açıklamasında, "O iş bitti." dedi.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğa,n Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasında teknoloji transferinin de bulunduğunu belirtirken, gelecekte üretilecek S-500'ün de Türkiye ile birlikte de üretilebileceğini açıkladı.

Erdoğan  "S-400 konusunda bu işi bitirdik biz. Kredi şartlarından, ortak üretime varıncaya kadar bunlar konuşuldu, anlaşıldı, imzalar atıldı, bitti. Geri dönüş asla olamaz. Bu ahlâki olmaz. Bu ahlâksızlık olur. Kimse bize tükürdüğümüzü yalamasını istemesin. Biz farklı siyasiyiz. Patriotları Obama döneminde konuştuk. Sayın Trump'la konuştuk. Biz hala verebiliyorlarsa verin dedik. Şartlar, kredi, ortak üretim uygunsa tabii. Ortak üretim, teknoloji, kredi şart. Ben size vereyim ama anahtar bende olsun, kusura bakma. Böyle bir şey olmaz, bunlar tarih oldu. Biz S-400'de anlaştık. Belki S-500'e gireceğiz. Ruslar S-400 konusunda bize gönderimini temmuzda yaptılar. İnşallah ilk partiyi temmuzda alacağız." dedi.

Erdoğan: Ruslarla anlaştık bu iş bitti VİDEO

 

"RUSLAR'LA ANLAŞTIK BU İŞ BİTTİ! BELKİ S-500'E GİRECEĞİZ"

S-400 konusunda bu işi bitirdik biz. Kredi şartlarından, ortak üretime varıncaya kadar bunlar konuşuldu, anlaşıldı, imzalar atıldı, bitti. Geri dönüş asla olamaz. Bu ahlâki olmaz. Bu ahlâksızlık olur. Kimse bize tükürdüğümüzü yalamasını istemesin. Biz farklı siyasiyiz. Patriotları Obama döneminde konuştuk. Sayın Trump'la konuştuk. Biz hala verebiliyorlarsa verin dedik. Şartlar, kredi, ortak üretim uygunsa tabii. Ortak üretim, teknoloji, kredi şart. Ben size vereyim ama anahtar bende olsun, kusura bakma. Böyle bir şey olmaz, bunlar tarih oldu. Biz S-400'de anlaştık. Belki S-500'e gireceğiz. Ruslar S-400 konusunda bize gönderimini Temmuz'da yaptılar. İnşallah ilk partiyi Temmuz'da alacağız.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Senegal'in tek kadın taksicisi Boury Mbaye

Senegal'in tek kadın taksicisi Boury Mbaye

0
İHH

İHH

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir