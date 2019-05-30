36 dereceyi gören Denizli'de asfalt eridi

Aşırı sıcak hava nedeniyle Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde asfalt eridi.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Karayolunun gidiş ve geliş yönlerindeki 10 kilometrelik alanda eriyen asfalt, sürücülere zor anlar yaşattı.

ERİYEN ASFALTA YAPIŞTILAR

Bazı sürücüler, araçlarına asfalt yapışmasını engellemek için mücadele verirken, bazı araçlar da hararet yapıp, yolda kaldı. Araçlarından inen sürücülerin ise ayakkabıları eriyen asfalta yapıştı.

Denizli'de sıcaktan asfalt eridi İZLE

OTOMOBİLİ HARARET YAPTI

Otomobili hararet yapan sürücülerden Sedat Demirdüzen, Manisa Alaşehir'den Antalya'ya gittiğini belirterek, "Manisa'dan geliyoruz. Denizli'ye geldiğimizde sıcaktan asfaltın eridiğini gördük. Otomobilimiz de hararet yapınca, kenara çektik." dedi.

"SICAKTAN BUNALIYORUZ"

Sürücü Halil İbrahim Sarıtaş da sıcak hava nedeniyle otomobilini yol kenarına park edip, mola verdiğini ifade ederek, "Kale ilçesine gidiyorum, asfaltın eridiğini gördüm. Sıcaktan bunalıyoruz." dedi.