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Yurt genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunurken, ülke geneline ilişkin tahminlerini de duyurdu.

AA | 07.04.2019 - 17:05..
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Ülke genelinde çeşitli bölge ve şehirlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunan Meteoreoloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için de son dakika bildirisi geçti.

UYARI ÜSTÜNE UYARI GELDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Karaman, Malatya ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE KIYILARINDA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Yağışların Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesi’nin kuzey ve doğusu, kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Yurt genelinde hava durumu

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 19
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı (Sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor) 17
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

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