360 derece fotoğraf çekebileceğiniz en iyi 5 mobil uygulama

Akıllı telefon kameraları her ne kadar oldukça gelişse de çekebileceğiniz alan oldukça sınırlı. Ancak çektiğiniz fotoğrafları birleştirerek ortaya 360 derece fotoğraflar ortaya çıkaran mobil uygulamalar bulunuyor: İşte sizler için listelediğimiz en iyi 360 derece mobil fotoğraf uygulamaları.

1. GOOGLE SOKAK GÖRÜNÜMÜ

Google Sokak Görünümü uygulaması, dünyanın dört bir yanından çekilen 360 derece fotoğrafları görüntülemenizi sağlar. Uygulamanın size sunduğu 360 derece fotoğraf çekimi sayesinde, çektiğiniz fotoğrafları Google Haritalar'da paylaşabilirsiniz.

2. PANORAMA 360

Panorama 360, iPhone veya Androiid kullanıcılarının etrafını 360 derece olarak fotoğraflamasına olanak tanıyorr. Uygulama çekimlerinizi hızlı bir şekilde işleyerek kendi fotoğraf görüntüleyicisinde size gösterir. Uygulama aynı zamanda Google Sokak Görünümü özelliğini de destekliyor.

3. CARDBOARD CAMERA

Listemizin üçüncü sırasında yine bir Google uygulaması var. Google Cardboard sanal gerçeklik gözlüğü ve diğer sanal gerçeklik gözlükleri için tasarlanan bu uygulamayı kullanarak 360 derece fotoğraflar oluşturabilirsiniz.

4. PHOTAF PANORAMA

Sadece android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz Photaf, kolayca 360 derece fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor. Çektiğiniz fotoğrafları hızlı bir şekilde işleyen uygulama, sosyal medya paylaşımları için de desteğe sahip.

5. FOV

Eskiden Photonomie olarak bilinen ücretsiz bir iOS uygulaması olan FOV, telefonunuzu hareket ettirerek etkileşimli hareketli görüntüler çekmenizi sağlıyor. İnternet bağlantısı gerektirmeyen fotoğraf uygulamasında, çektiğiniz fotoğrafları iMessages, Messenger, WhatsApp veya Facebook üzerinden paylaşabilirsiniz.

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