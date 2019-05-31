taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8664
Euro
6.5545
Altın
1297.3
Borsa
89642.07
Gram Altın
244.574

360 derece fotoğraf çekebileceğiniz en iyi 5 mobil uygulama

360 derece fotoğraflar oluşturabileceğiniz en iyi android ve iOS uygulamalarını sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 14:50..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Akıllı telefon kameraları her ne kadar oldukça gelişse de çekebileceğiniz alan oldukça sınırlı. Ancak çektiğiniz fotoğrafları birleştirerek ortaya 360 derece fotoğraflar ortaya çıkaran mobil uygulamalar bulunuyor: İşte sizler için listelediğimiz en iyi 360 derece mobil fotoğraf uygulamaları.

1. GOOGLE SOKAK GÖRÜNÜMÜ

google

Google Sokak Görünümü uygulaması, dünyanın dört bir yanından çekilen 360 derece fotoğrafları görüntülemenizi sağlar. Uygulamanın size sunduğu 360 derece fotoğraf çekimi sayesinde, çektiğiniz fotoğrafları Google Haritalar'da paylaşabilirsiniz.

 

2. PANORAMA 360

panoroma

Panorama 360, iPhone veya Androiid kullanıcılarının etrafını 360 derece olarak fotoğraflamasına olanak tanıyorr. Uygulama çekimlerinizi hızlı bir şekilde işleyerek kendi fotoğraf görüntüleyicisinde size gösterir. Uygulama aynı zamanda Google Sokak Görünümü özelliğini de destekliyor.

 

3. CARDBOARD CAMERA

card

Listemizin üçüncü sırasında yine bir Google uygulaması var.  Google Cardboard sanal gerçeklik gözlüğü ve diğer sanal gerçeklik gözlükleri için tasarlanan bu uygulamayı kullanarak 360 derece fotoğraflar oluşturabilirsiniz.

 

4. PHOTAF PANORAMA

PHOTAF

Sadece android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz Photaf, kolayca 360 derece fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor. Çektiğiniz fotoğrafları hızlı bir şekilde işleyen uygulama, sosyal medya paylaşımları için de desteğe sahip.

 

5. FOV

FOV

Eskiden Photonomie olarak bilinen ücretsiz bir iOS uygulaması olan FOV, telefonunuzu hareket ettirerek etkileşimli hareketli görüntüler çekmenizi sağlıyor. İnternet bağlantısı gerektirmeyen fotoğraf uygulamasında, çektiğiniz fotoğrafları iMessages, Messenger, WhatsApp veya Facebook üzerinden paylaşabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

881
Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

24
Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

105
Trump, Serkan Gölge'yi geri aldığı için memnun

Trump, Serkan Gölge'yi geri aldığı için memnun

341
Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto

Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto

603
Göktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

Göktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

120
Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil

Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir