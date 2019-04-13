TSK'dan PKK'ya hava harekatı

Terör örgütü PKK'ya karşı hem havadan hem karadan sürdürülen operasyonlar, büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin etkisiz hale getirildiği operasyonlar, örgüt içerisindeki kopmaları da hızlandırdı.

ZAP, AVAŞİN-BASYAN, HAKURK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."