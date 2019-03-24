Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de 'Seçim Özel' programında Batuhan Yaşar'ın sorularını cevaplıyor.

"MÜPTEZEL BİRİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ile ilgili yaptığı açıklamada "Çok müptezel birisi. Karşımızda el pençe divan duran birisi. Senin kilon ne? Uşaksın, kulsun. Ama Allah'a değil FETÖ'ye. Aramızdaki fark bu. 15 Temmuzla bu işi bitireceğiz... Bitirebildiniz mi? Artık farklı bir Türkiye var. Biz kula kul değiliz, sen kula kulsun. Muhatabın değilsin. Yanındaki PKK'nın temsilcisi. O zaten malum. Her yönüyle bitmiş tükenmiş. Bunlar 13-14 yaşındaki kızları dağa kaçırıp taciz eden tipler. HDP'ye gönül veren kardeşlerim, Güneydoğulu kardeşlerim... Diyarbakır Belediyesi önünde çadır kurup ağlayan anneler... Bunların kızları dağlara kaçırıldı. O günleri hatırlayın ve bunların peşinden

'EN GÜZEL CEVABI KÜRT KARDEŞLERİM VERECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'li Sezai Temelli için ise "Bu adam Kürt de değil biliyor musunuz? Kürt vatandaşımın üzerinden siyasi sermaya peşinde. 'Mansur Yavaş eğer Ankara'da seçim kazanacaksa bizimle kazanacak' diyor. Benim Kürt vatandaşlarıma da saygısızlık yapıyor. Bunların ifadeleri bunlar için bir saygısızlıktır. Güneydoğu'da Doğu'da birinci parti olduğumuz günler var. Onlara da Pazar günü sandıkta en güzel cevabı Kürt kardeşlerim verecektir" dedi. gitmeyin" ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKENİN TERÖRİSTLERLE YÖNETİLMESİNE MÜSAADE EDEMEYİZ"

Erdoğan, "Bu ülkenin teröre bulaşmış teröristlerle yönetilmesine müsaade edemeyiz, bunların önünde duracağız." dedi. HDP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de adayının olmamasının manidar olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "HDP'nin niye İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de adayı yok? Manidardır. Demek ki CHP, bütün umudunu oraya bağlamış." Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini belirtti.

"CHP'NİN İZMİR'DEKİ LİSTELERİNDE PKK İLE İLİŞKİLİ 27 KİŞİ TESPİT EDİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini belirterek, "Bunların 19'u direkt dağ kadrolarıyla bağlantılı. Bundan daha güzeli olur mu ispat için? Sadece bu örnek bile CHP ile PKK arasındaki ittifakı göstermesi açısından çok çarpıcıdır." ifadelerini kullandı.

"YENİ ZELANDA'DAKİ SALDIRI ÖRGÜTLÜ BİR TERÖR EYLEMİDİR"

Erdoğan, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, "Bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir." diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili, şu ifadeleri kullandı: "'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyemezsin arkadaş, haddini bil. O zaman sen, kendinden şüphe etmen lazım."

"ADINI MÜZE DEĞİL AYASOFYA CAMİ OLARAK KOYARIZ"

Erdoğan, Ayasofya'ya ilişkin, "(Ayasofya'nın ücretsiz olması) Olmayacak bir şey değil hatta üzerinde öyle dururuz ki, (adını) müze değil artık Ayasofya Cami olarak koyarız." dedi.

Cumhurbaşkanı: Ayasofya müze statüsünden çıkarılabilir VİDEO



3 BİN 600 MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 bin 600 ek göstergelerin de seçimden sonra ele alınacağını ilan etti.