DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon el değiştirdi

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, iyi fotoğaf çekebilen akıllı telefon arayan kullanıcıların en çok baktığı internet sitelerinin başında geliyor.

DxOMark mühendisleri, hem kontrollü laboratuvar ortamlarında hem de doğal ve açık alan sahnelerinde akıllı telefon kameralarının varsayılan ayarlarını kullanarak 1.500'ün üzerinde test görüntüsünü ve 2 saatten fazla videoyu inceleyerek değerlendiriyor.

Huawei Mate 30 Pro 5G modeli, DxOMark'tan 123 puan almayı başararak, en iyi kameraya sahip akıllı telefon olmuştu. Ancak Xiaomi Mi 10 Pro, 124 puan alarak zirvenin yeni sahibi oldu.

XIAOMI MI 10 PRO ÖZELLİKLERİ

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xiaomi Mi 10 Pro modelinde 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekran bulunuyor. Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alan telefonda, 8GB ve 12GB RAM seçenekleriyle birlikte 256GB ve 512GB depolama alanı bulunuyor.

30W hızlı şarj destekli 5.250 mAh batarya kapasitesi ile satışa çıkacak Xiaomi Mi 10 Pro'nun arka tarafında 108MP + 20MP + 12MP + 8MP dörtlü kamera yer alırken, ön tarafta ise 20MP tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

XIAOMI MI 10 PRO FİYATLARI

Xiaomi Mi 10 Pro 8GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 716 dolar

Xiaomi Mi 10 Pro 12GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 787 dolar

Xiaomi Mi 10 Pro 12GB RAM + 512 GB depolama sürümü: 859 dolar

GÜNCEL DXOMARK KAMERA SIRALAMASI

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.