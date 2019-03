Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da gerçekleştirdiği mitingde vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Miletin adamını, milletin partisini her seferinde bağrına basan Adıyaman. Her ilçesi, her köşesi ayrı güzel Adıyaman. Bugün sizleri yine gönülden selamlıyorum Adıyaman. Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat'ı, Tut'u selamlıyorum. Adıyaman'ın tüm ilçe, mahalle, köy hanelerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Adıyaman ovasını alın terleriyle, emekleriyle bereketlendiren Adıyamanlı çiftçilerimizi selamlıyorum. Emeklilerimizi, işçilerimizi, sanayicilerimizi, hanım kardeşlerimi 2023 Türkiye'sini kendilerine emanet edeceğimiz gençlerimizi selamlıyorum.

"BU DAVAYI TÜMSEKTE KOYMADINIZ! ÖKSÜZ, YETİM BIRAKMADINIZ"

Az önce resmi rakamı aldım. Sadece meydanda 35 bin kişi var. Havaalanından gelirken bir bu kadar da yollarda var. Demek ki Adıyaman yine kararını verdi. 31 Mart akşamı inşallah yeniden bir tarih yazıyor muyuz? Birilerine rağmen yazıyor muyuz? Adıyaman'da olmaktan, siz Adıyamanlı kardeşlerimle hasret gidermekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Siz bizi mahçup etmediniz, bu davayı tümsekte koymadınız. Öksüz, garip, boynu bükük bırakmadınız. Bu kardeşime, partinize sahip çıktınız.

"O SANDIKTA MENDERES, ZORLU, POLATKAN'LARIN HAKKI VARDIR"

İnşallah 4 gün sonra sandıklara gidecek oylarımızı kullanacağız. Bir kez daha ülkemizin, şehrimizin geleceğini tayin edeceğiz. Çok daha kritik kararlar vereceğiz. Adıyaman'ın Cumhuriyetimizin 100. yılını nasıl karşılayacağını da tayin edeceğiz. Şunu unutmayın kardeşlerim, sandık bizim namusumuzdur. Sandık milli iradenin, aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir. Sandık milletimizin bedel ödeyerek, mücadele vererek çok değerli bir kazandım. Bakmayın siz CHP'nin 'bu ülkeye demokrasiyi biz getirdik' demesine. Merhum Menderes'in, Polatkan'ın, Fatin Rüşdü Zorlu'nun o sandıkta hakkı vardır. Mamak'ta tek tek tırnakları sökülen koçyiğitlerin hakkı vardır.

"O KADIN ÜNİVERSİTELİ KIZLARIMIZIN BAŞÖRTÜSÜYLE BİZZAT OYNADI"

Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'başörtüsü sorununu ben çözdüm' diyor. Sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu kadın CHP milletvekiliydi. Kızlarımızın başörtüsüyle o kadın bizzat oynadı. Sen kimi aldatıyorsun. Siz daha çok çalışacaksınız. Artık üniversitelerde böyle bir sorunumuz var mı? Okullarımızda, devlette böyle bir sorunumuz var mı? Çalışacaksınız, başaracaksınız, inşallah o makamlara siz geleceksiniz. O sandıkta 15 Temmuz gecesi birileri tankların arasından kaçarken, kimdi o? Bay Kemal. Saat 23.15 Atatürk Havalimanı'na iniyor ve FETÖ'cüler alıyor onu tankların arasından geçiriyor Bakırköy Belediyesi'ne gönderiyor.

"CHP'Lİ KARDEŞLERİM BU ADAMIN PEŞİNE NEDEN TAKILIYOR?"

Bu adam ne diyordu? 'Derba yapılırsa tankların önüne ilk önce ben çıkarım' Bu var ya bu korkaktır, ürkektir, bundan bir şey olmaz. Benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşine nasıl takılıyor anlamak mümkün değil. O sandıkta azgın azınlığın her türlü provokasyonuna rağmen meşru zeminden ayrılmayan sessiz çoğunluğun hakkı var. 31 Mart'ta omuzlarımızdaki ağır yükün bilinciyle sandıklara gideceğiz.

"CHP ADALAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUMADI"

Bizi merhum Menderes'in akıbetiyle korkutacağını zanneden vaseyetçilere 'Yeter söz de, karar da milletin' diyebilecek miyiz? Terör sevicilerine cevap verecek miyiz? İstanbul'un ortasında ezanımıza, edepsizlik eden marjinallere, kongrelerinde bayrağımızı aşmayan bölücülere, istiklal marşımızı okumaktan CHP'li gafillere sandıkta gereken dersi verecek miyiz? CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı, diğerleri orada, Bay Kemal de orada. Onlar istiklal marşı okuyor ama adayı istiklal marşı okumadı. Bize tehditler savunan katillere hep birlikte gereken hesabı soracağız.

"ŞUNU UNUTMAYIN SİZİ ÜZEN BİZİ ÜZMÜŞ DEMEKTİR!"

56 ilimizi ve 24 ilçemizi ziyaret ettim. Sizlere hepsinin selamlarını ve muhabbetlerini getirdim. Soğuk sıcak, kar tipi demeden, ayaza yağmura aldırmadan, illerimiz, vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Akşam İstanbul'da en büyük kapalı spor salonunda Trabzonlular Gecesi'ne yetişeceğim. Gittiğimiz her yerde kardeşliğimizi yüceltiyoruz. Milletimizle yüzyüze hasbıhal ederken aynı zamanda onların taleplerini, eleştirilerini, mesajlarını bizden beklentilerini tek tek not alıyoruz. Şunu unutmayın sizi üzen bizi üzmüş deemktir. Sizi üzen beni üzmüş demektir. Sizin gönlünüzü kıran bizim gönlümüzü kırmış demektir.

"BU TEN BU CANDA OLDUKÇA BİZİM ROTAMIZI SİZ ÇİZECEKSİNİZ"

Dün bir mektap aldım. Bakıyorum 9 tane genç kızımız 56 Hatm-i Şerif indirmişler. 150 civarında çeşitli Yasin-i Şerifler okumuşlar. Bu nedir bu? Bu dertli olmak değil mi? Bu bir aşk, bu bir heyecan. Ne yapıyor, Cumhurbaşkanını manen teşvik ediyor. Elhamdülillah. Sizin isteklerini biz emir, talimat telakki ederiz. Boynumuzun borcu bilip, ona göre davranmayı sürdürürüz. Bize 17 yıldır Türkiye'ye hizmet etme, bu millete hizmetkâr olma onurunu tattıran 82 milyon gönlünü ferah tutsun. Bu ten bu canda olduğu müddetçe bizim rotamızı siz çizeceksiniz.

"BİR HANIMEFENDİ VAR ONA DA 250 BİNLİK DAVA AÇTIM"

Bay Kemal bak biz sadece Adıyaman'da yaptıklarımızı ben sana dev ekranda gösteriyorum. Laf ola beri gele yok. Senin bir defa hücrelerine sinmiş, yalan, yalan, yalan! Şimdi 31 Mart'ta sandıklardan bir tokat daha yiyecek. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Siz bu adamdan kurtulmak istiyorsunuz gelin 31 Mart'ta bu kararınızı verin. Bana ve aileme iftiralar attı. Geldi Meclis'e kağıtları böyle salladı. Dava açtım. Şu anda Yargıtay safhasında. İlk derecede davaları kazandım. 2,5 milyon. Şimdi Yargıtay bunu onadığı takdirde Bay Kemal'den gelecek parayı Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Bu parayı Bay Kemal kendisi veremiyor. Yardım sandığı kurdu. Kendi milletvekilleri 5'er milyar veriyor. Şimdi bir hanımefendi var ona da 250 binlik dava açtım. Hangisi olursa olsun, hepsine dava. Gelen parayı da Mehmetçi Vakfı'na.

"BESNİ'DE ÇEVRİLEN BU OYUNLARA SANDIKTA HESABINI SORACAĞIZ"

İzmir'in suyu yoktu. Gördes Barajı'nı yapıp İzmir'e suyu da biz getirdik. İnanıyorum ki halk eninde sonunda bu işin hesabını soracak. Şimdi size sadece kısaca son 17 yılda Adıyaman'da toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 16 katrilyon. Anne babalar okullar açılınca ders kitabı peşinde koşmasın diye okul kitaplarını ücretsiz sıraların üzerine koyduk. Özellikle siz şimdi beni Besni'ye davet ediyorsunuz. Besni'de kulağıma maalesef kirli haberler geliyor. Buna üzüldüm. İnşallah Besni'de, Besnili kardeşlerim oradaki çevrilen bu çirkin kirli oyunları sandıkta eveallah düzeltecek ve biz de inşallah bu oyunu oynayanlara sandıkta bunun hesabını sizlerle bunu soracağız.

"KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ İHALE AŞAMASINDA"

AK Parti'de yer bulamayan, AK Parti'den aday olamayanlar mâlum. Ya İP'e gidiyor ya SİP'e gidiyor. Adıyaman ilçelerinde özellikle birincilikleri, ikincilikleri, üçüncülükleri kazanmış bir ilimiz. 300 yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin yakında ihalesini yapıyoruz. Toplam 17 sağlık tesisimizin proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Maalesef Samsat ilçemiz iki deprem geçirdi. Zor günlerinde devletimizin tüm imkanlarıyla Samsatlılar'ın yanında olduk. Tamamen yıkılan altyapısını yeniden ayağa kaldırma çalışmalarımız da hızla devam ediyor.