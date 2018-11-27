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Gri listede aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan "Zinar Amed" kod adlı terörist Ali Akbaş etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 18:14..
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Gri listede aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, bugün Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi Köyü'nde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle  ‘Gri Kategori’ de aranan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Ali Akbaş olduğunu açıkladı.

ELE GEÇİRİLENLER

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muş Malazgirt’te PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ‘Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle  ‘Gri Kategori’de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Ali Akbaş olduğu bildirildi. Teröristlerle birlikte, 1 adet M-16, 1 adet kalaşnikov marka tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği de kaydedildi.

Gri listede aranan terörist öldürüldü

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