Özge Ulusoy'un göbeği yine olay oldu

Sürekli çalışan Özge Ulusoy, kendine tatil hediye etti. Ünlü manken soğuk Türkiye'den kaçıp Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatile gitti.

Sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaşan Özge Ulusoy'un, son fotoğrafı olay oldu. Bikinili pozunu paylaşan güzel mankenin, karın bölgesinde oluşan deformasyon takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Güzel manken Özge Ulusoy-FOTO GALERİ

KARNI SARKTI

Bazı sosyal medya kullanıcıları Ulusoy'un verdiği pozdan dolayı böyle bir görüntü olduğunu savunurken, bazıları da 'aşırı zayıfladığı için vücudunda bozulma meydana gelmiş' dedi.