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367 Sabih uzun bir aradan sonra ses verdi

Cumhurbaşkanı’nı Meclis’in seçmesine engel olan isimdir Sabih Kanadoğlu.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 22:35..
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367 Sabih uzun bir aradan sonra ses verdi

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla düzenlediği “Milli Mücadelenin 100. Yılında Ulusal Egemenlik ve ADD’nin Tarihi Sorumluluğu” Sempozyumu, Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Sempozyumda, Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu  Türkiye'nin yönetiliş şekliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kanadoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin  hükümet sistemini “ucube” bir rejim olarak niteledi.

367 Sabih uzun bir aradan sonra ses verdi

"MECLİS 367 VEKİLLE TOPLANIP CUMHURBAŞKANI SEÇER" DEDİ, MECLİS’İ KİLİTLEDİ. CUMHURBAŞKANI’NI HALKIN SEÇTİĞİ SİSTEMİN GELDİ

Kanadoğlu Cumhuriyetin değiştirilemez iki maddesinin adının aynı kaldığını ama içinin boş kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu, gerçekte bir tek adam rejimidir. Cumhuriyetin değiştirilemez 2. maddesinin aynen muhafaza edildiğini ama içeriğinin tamamen boşaltıldığını görüyoruz. Kuvvetler ayrılığı ilkesi anayasada yerini muhafaza etmektedir ama gerçekte yoktur. Yasama, kendi bütçesini yapamaz hale getirilmiştir. Yürütme de tek adamın emrindedir. Yargı zaten bağımsız değildir. Özellikle 12 Eylül 2010 anayasa referandumu ile tek adama biat eden bir ‘yargı’ bütünüyle oluşturulmuştur”

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