Van'da 3 metruk binada 219 kaçak yakalandı

Van İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Yeditepe 1'inci Sokak'ta, 3 metruk eve operasyon düzenledi.

219 KAÇAK YAKALANDI

Operasyonda, yurda yasa dışı girdikleri belirlenen 173'ü Afganistan, 41'i Pakistan, 4'ü Sri Lanka ve 1'i Irak uyruklu, toplam 219 kaçak yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polis ekipleri, kaçakların yurda girişine ve gizlenmesine yardımcı olan organizatörlerin yakalanması için çalışma başlattı.