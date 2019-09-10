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37 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü

Ramazan ve Kurban bayramları için ülkelerine giden 37 bin Suriyeli tekrar Türkiye'de.

DHA | 10.09.2019 - 11:25..
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Ramazan Bayramı için 17- 31 Mayıs ile Kurban Bayramı için 22 Temmuz- 9 Ağustos'ta Kilis Valiliği'nin izniyle ülkelerine giden 60 bini aşkın Suriyelinin dönüşleri devam ediyor.

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Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'na işlemlerini yaptıran Suriyeliler, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor.

37 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü

Ramazan ve Kurban bayramlarında ülkelerine giden Suriyelilerden şu ana kadar 37 bininin Türkiye'ye döndüğü öğrenildi. Suriyelilerin dönüşünün, 31 Aralık'a kadar süreceği belirtildi.

37 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü



37 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü



37 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü



37 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü



37 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü

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