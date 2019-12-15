37 yıl önce terk edilen köyde, tek aile kaldı

Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Sazak Mahallesi’ne yaklaşık 10 kilometre, Denizli kent merkezine ise yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Sazak Dağı’nın eteklerindeki köy neredeyse insansız kaldı.

SADECE BİR AİLE KALDI

1982 yılında meydana gelen deprem ve heyelandan dolayı vatandaşlar elleri ile yaptıkları toprak evleri terk ederek, yaklaşık 10 kilometre uzağa taşındı. 30 yıl içerisinde yavaş yavaş boşalan köyde sadece bir aile kaldı.

4 KİŞİLİK AİLE YAŞIYOR

O köyde Gülsüm Yılmaz (40) ve Mehmet Yılmaz (52) çifti, 2.5 yaşındaki kızları ve 19 yaşındaki oğulları ile birlikte yaşıyor.

GENEL İHTİYAÇLAR İÇİN BAŞKA KÖYE GİDİYORLAR

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Mehmet Yılmaz'ın en büyük yardımcısı ise eşi Gülsüm Yılmaz. İki odalı toprak evde yaşayan aile elektrik ihtiyacını güneş panelinden sağlarken, suyu traktörle 10 kilometre uzaklıktan getiriyor. Yılmaz ailesi genel ihtiyaçlarını ise haftada bir defa Sarayköy ilçe merkezine giderek karşılıyor. Aile, doğal yaşamdan da çok memnun.

"SUYU TANKER VE TRAKTÖRLE GETİRİYORUZ"

Sabahları erken saatlerde küçükbaş hayvanlarına bakan ve ardından onları otlamaya götüren Mehmet Yılmaz, eskiden Sazak köyünde yaşadığını ve sonra tekrar geri geldiğini belirterek, “Eskiden de burada yaşıyordum, gittim tekrardan geri geldim. Bir tek biz yaşıyoruz şimdi burada, zaten burada başka yaşayan da yok. Elektriği ise panellerden karşılıyoruz ve suyumuzu da tanker ve traktörle getirip, damacanalardan doldurup kullanıyoruz. Hayatımızı böyle sürdürüyoruz. Koyunlarımız var, onları güdüyoruz.” dedi.

TEKNOLOJİK ALETLER YERİNE DOĞAL YAŞAM

Eşine yardımcı olan ve çocuklarına bakan Gülsüm Yılmaz, halinden memnun olduğunu, doğanın içerisinde temiz bir yaşam sürdürdüklerini ve küçük kızının yalnız olmasına rağmen teknolojik aletlerle değil de eski yıllarda olduğu gibi doğanın içerisinde büyüdüğünü söyledi. Yılmaz, “Burası eskiden bir köydü, kalabalık bir hanesi vardı. Burada deprem nedeniyle ve su sorunu olduğu için köyü o zamanlar rahmetli dedem muhtarken aşağıya indirdi. Burası da böyle kaldı. Bizde burada hayvancılık yapıyoruz, 10 senedir ve devam ettiriyoruz burada hayatımızı. Biz geçimimizi sağlıyoruz. Ben bildim bileli buralar evdi, sonra tabii köy indikten sonra tarihi yapı olarak yıkık olarak kaldı.” diye konuştu.

ESKİ TOPRAK EVLER KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

1982 yılında meydana gelen deprem ve heyelan tehlikesinin ardından boşaltılan toprak evler fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor. Bir zamanlar yaklaşık 350 kişinin yaşadığı eski Sazak köyünde büyük kayaların ve dik yamaçların altında bulunan eski toprak evler keşfedilmeyi bekliyor.