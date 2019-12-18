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371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı

50 binden fazlası İstanbul'dan olmak üzere 371 bin Suriyeli, gönüllü geri dönüş gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 16:38..
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"Uluslararası Göçmenler Günü" nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde, "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" programı düzenlendi.

Programa katılan Vali Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler verilerine göre İstanbul'da yaşayan ve gönüllü olarak geri dönen göçmenler hakkında bilgi verdi.

İSTANBUL'DA 1 MİLYON 112 BİN GÖÇMEN YAŞIYOR

Yerlikaya, "Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 258 milyon insan göçmen. Bu göçlerden en çok etkilenen ülke Türkiye'dir. Ülkemiz 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yerinden yurdundan edilmiş insana ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da 557 bin ikamet izinli, 555 bin geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere 1 milyon 112 bin göçmen yaşıyor." diye konuştu.

"371 BİN SURİYELİ DÖNÜŞ YAPTI"

"Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisi için geri dönüşleri, terörle mücadele kadar önemli görüyoruz." diyen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör unsurlarından ayırarak gerekli fiziki ve güvenlik şartları sağlanan bölgelere 50 binden fazlası İstanbul'dan olmak üzere 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı."

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