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İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı

Taşınma işlemi sonrasında İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş, Ankara'ya gerçekleşti.

İHA | 06.04.2019 - 15:28..
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Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması sonrası ilk yurt içi uçuş, Ankara'ya yapıldı. Taşınma işlemlerinin büyük kısmının tamamlandığı İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışı uçuş işlemleri devam ederken yurt içi check-in işlemlerine de başlandı.

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı

İLK UÇUŞ ANKARA'YA

İç hatlara gelen Ankara yolcuları, İGA çalışanları ve Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri tarafından karşılandı. THY'nin ilk 'IST' kodlu uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan saat 14.25'te Ankara'ya hareket etti.

Taşınma nedeniyle Atatürk Havalimanı'nın son tarifeli seferi, 02.40'ta Singapur'a gerçekleştirilmişti.

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı

12 SAAT UÇUŞ DURDURULMUŞTU

Singapur'a hareket eden THY'nin tarifeli uçağının ardından, Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda, saat 02.40 ile 14.00 arasında yaklaşık 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları durdurulmuştu.

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı

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