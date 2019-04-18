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Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı

Resmi gazetede yayınlanan karara göre 9 üniversite yeni rektörlerine kavuştu.

DHA | 18.04.2019 - 08:16..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı devlet ve vakıf üniversitelerine yeni rektörler atandı. Atamalarla ilgili kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Atamalar şöyle:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakaş

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sedat Murat

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli

Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sabahattin Aydın

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güven Sak

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Paç

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı

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