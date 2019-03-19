Üniversiteye dava açtı, tazminat kazandı

Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi'nde memur olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Güllü, 2014 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Emirdağ Meslek Yüksekokulu Yapı Denetim Bölümü'nün ikinci öğretimini kazandı. Memur olması dolayısıyla ikinci öğretimi tercih eden Orhan Güllü, akşam verilmesi gereken derslerin, birinci öğretimle aynı saate denk gelen sabah saatlerine konulması nedeniyle, ilk yıl devamsızlıktan kaldı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bunun üzerine Orhan Güllü, ikinci öğretim ders saatlerine uyulmadığı gerekçesiyle üniversite hakkında dava açtı. Mahkeme 2016 yılında Orhan Güllü'yü haklı bulurken, yürütmenin durdurulmasına ve Güllü'nün mağduriyetinin giderilmesine hükmetti. Bu kararın ardından okuldaki derslerin bazıları, Orhan Güllü'nün mesai saatleri sonrasına konuldu. Mahkeme kararına rağmen bazı ders saatlerinin yine gündüze konulması nedeniyle mağdur olduğunu gerekçe gösteren Orhan Güllü, AKÜ Rektörlüğü hakkında 20 bin 300 liralık tazminat davası açtı. Mesai saatinde kalan derslerinin ise sadece sınavlarına giren Orhan Güllü, bu yıl mart ayında mezun olmaya hak kazandı.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nde geçen yıl mart ayında görülen davada Orhan Güllü haklı bulunarak, AKÜ'nün kendisine toplam 3 bin 300 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Davalı AKÜ'nün avukatı, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle kararı istinafa taşıdı. Geçen yıl kasım ayında Konya Bölge İdare Mahkemesi'nde görülen davada, AKÜ'nün avukatının yaptığı itiraz reddedildi.

"EMSAL TEŞKİL ETSİN"

Orhan Güllü, "Benim durumumda olan binlerce öğrenci olduğunu biliyorum. Bu yüzden mahkemeye verdim. Emsal teşkil etmesini umuyorum." dedi.