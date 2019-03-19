taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47305
Euro
6.21725
Altın
1308.64
Borsa
105379.17
Gram Altın
230.248

Üniversiteye dava açtı, tazminat kazandı

AKÜ Yapı Denetim Bölümü'nün ikinci öğretiminden verimli ders alamayan evli ve iki çocuk babası, üniversiteye dava açtı. Okulu 5 yılda bitirdiğini söyleyen baba, tazminat kazandı.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 15:16..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş
Üniversiteye dava açtı, tazminat kazandı

Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi'nde memur olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Güllü, 2014 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Emirdağ Meslek Yüksekokulu Yapı Denetim Bölümü'nün ikinci öğretimini kazandı. Memur olması dolayısıyla ikinci öğretimi tercih eden Orhan Güllü, akşam verilmesi gereken derslerin, birinci öğretimle aynı saate denk gelen sabah saatlerine konulması nedeniyle, ilk yıl devamsızlıktan kaldı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bunun üzerine Orhan Güllü, ikinci öğretim ders saatlerine uyulmadığı gerekçesiyle üniversite hakkında dava açtı. Mahkeme 2016 yılında Orhan Güllü'yü haklı bulurken, yürütmenin durdurulmasına ve Güllü'nün mağduriyetinin giderilmesine hükmetti. Bu kararın ardından okuldaki derslerin bazıları, Orhan Güllü'nün mesai saatleri sonrasına konuldu. Mahkeme kararına rağmen bazı ders saatlerinin yine gündüze konulması nedeniyle mağdur olduğunu gerekçe gösteren Orhan Güllü, AKÜ Rektörlüğü hakkında 20 bin 300 liralık tazminat davası açtı. Mesai saatinde kalan derslerinin ise sadece sınavlarına giren Orhan Güllü, bu yıl mart ayında mezun olmaya hak kazandı.

Üniversiteye dava açtı, tazminat kazandı

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nde geçen yıl mart ayında görülen davada Orhan Güllü haklı bulunarak, AKÜ'nün kendisine toplam 3 bin 300 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Davalı AKÜ'nün avukatı, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle kararı istinafa taşıdı. Geçen yıl kasım ayında Konya Bölge İdare Mahkemesi'nde görülen davada, AKÜ'nün avukatının yaptığı itiraz reddedildi.

"EMSAL TEŞKİL ETSİN"

Orhan Güllü, "Benim durumumda olan binlerce öğrenci olduğunu biliyorum. Bu yüzden mahkemeye verdim. Emsal teşkil etmesini umuyorum." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

278
Prens Selman zor günlerden geçiyor

Prens Selman zor günlerden geçiyor

44
Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

38
Chloe, Serdar Ortaç'tan bebek aldırdı

Chloe, Serdar Ortaç'tan bebek aldırdı

82
Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

45
Dolmuşçular Marmaray istemiyor

Dolmuşçular Marmaray istemiyor

277
Mesut Özil ve Amine Gülşe düğün alışverişinde

Mesut Özil ve Amine Gülşe düğün alışverişinde

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir