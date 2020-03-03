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İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin de yaralandığını bildirdi.

AA | 03.03.2020 - 21:49..
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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız! Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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