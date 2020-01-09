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380 Suriyeli Türkiye sınırına dayandı

Suriye'de rejim tarafından bombalanan İdlib'den kaçıp Türkiye sınırına sığınan Suriyelilerin sayısı 380 bini buldu.

DHA | 09.01.2020 - 16:00..
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Suriyelilerin, Esad rejimi ve destekçileri tarafından bombalanan İdlib şehrini terk etmeleri sürüyor.

Özellikle İdlib'in Maaret el Numan ve Serakib ilçesi ile çevredeki köylerde yaşayan aileler, topraklarından kaçarak hayata tutunmaya çalışıyor.

İdlib’den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı -1

2 GÜNDE 20 BİN KİŞİ DAHA GÖÇ ETTİ

Yerel kaynaklar son 2 günde 20 bin kişinin daha göç ettiğini, geçtiğimiz Kasım ayı başından bu yana göç edenlerin sayısının 380 bine ulaştığını söylediler. Göçün, terörden arındırılan Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Bölgesi'ne yoğunlaştığı öğrenildi.

İdlib’den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı -2

250 BİN KİŞİ DAHA GELEBİLİR

Ayrıca yerel kaynaklar, Cebel Ez -Zeviye ve kırsalındaki yerleşim alanlarından da göçün başladığını, saldırıların artması halinde bu bölgede yaşayan 250 bin kişinin, Türkiye sınırı yakınlarına gelmesinden endişe ettiklerini kaydetti.

İdlib kırsalındaki derme çatma çadırlardan oluşan kamp alanlarının dolduğunu, yeni gelenler ve gelecek olanlar için çadır kurulacak alan bulunmadığını belirten yerel kaynaklar, yüz binlerce sivilin yardım beklediğini ifade ettiler.

İdlib’den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı -5

EN ÇOK ETKİLENEN ÇOCUKLAR

Saldırılardan canlarını zor kurtaran binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına yakın alanlara göç edip, buralarda kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Çamur içindeki çadırlardaki kötü koşullar ise en fazla çocukları etkiliyor. Bazılarının zeytin ağaçları altına naylondan çadır kurduğu bölgede, ayaklarında ayakkabı, çorap olmayan çocuklar iç savaşın acımasızlığına rağmen yaşamlarını sürdürüyor.

İdlib’den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı -3

İdlib’den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı -4

İdlib’den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı -6

İdlib’den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı -7

İdlib’den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı -8

İdlib’den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı -9

İdlib’den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı -10

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