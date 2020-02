Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Şubat ayı etkinlikleri

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık(YKKSY)’ın bu ayki programında müzikten arkeolojiye, bilimden edebiyata kadar her şey var.





4 Şubat 2020 Salı

Yeni Koronavirüs İnfeksiyonları: Son Durum (İstanbul)





4 Şubat Salı günü saat: 18:00’da Loca’da yapılacak olan Yeni Koronavirüs İnfeksiyonları: Son Durum (İstanbul) Sempozyumu’nda dünyayı etkisi altına alan tehlike Koronavirüs konuşulacak. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Alpay AZAP’ın yöneteceği konferansın konuşmacıları İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Gökhan AYGÜN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Serap ŞİMŞEK-YAVUZ, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Kenan MİDİLLİ ve Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL

9 Şubat 2020 Pazar



Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri

Ya Popüler, Ya Ezik

“Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri”nde bu ay Alper Şahin ve Hande Köprülüler, popüler ve ezik olmanın anlamlarını çeşitli yönleriyle ele alacaklar. Konuyu, sadece çocuk ve ergenleri odağa koyarak değil, yetişkinlerin de arzularını düşünme alanına dahil ederek tartışmaya açacaklar. 9 Şubat Pazar günü saat 18:00’da yapılacak olan etkinlik Loca’da.

13 Şubat 2020 Perşembe



All About the Heart (Son 2 Gösteri)

Çağdaş dans sanatçısı Canan Yücel Pekiçten, “All About the Heart” (Yüreğe Dair) adlı solo performansında bize üç ayrı kadının kalbini açıyor. Üç farklı esere konu olmuş kadın karakterlerin öyküsünü sahneye sarsıcı bir yorumla taşıyan sanatçı, “Der Zwerg” liedinin kraliçesini, Fince yazılmış ilk opera olan “Pohjan Neito”nun aynı adlı karakterini, “Madam Butterfly” operasının Cio-Cio-San’ını kadın bakış açısıyla yeniden var ediyor. 13 Şubat Perşembe günü saat 20:00’da Loca’da yapılacak olan etkinliğin biletleri Biletix’te.

15, 29 Şubat 2020 Cumartesi





Sergi turu - Çocuklarla Sagalassos

“Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos” sergisi, sergi turları ve atölye çalışmalarıyla, çocukları arkeolojiyle tanışmaya davet ediyor. Çocuklar, Anadolu’nun tarihine ışık tutan antik kenti yakından tanıyacakları sergi turunun ardından, 14:30’da yeniden Oda’ya geçiyorlar ve burada özel olarak hazırlanmış oyunlarla bilgilerini pekiştiriyorlar. 15 – 29 Şubat tarihlerinde saat: 13:00 – 14:00 arasında yapılacak olan turlar için rezervasyon gerekmektedir. Yaş aralığı 8 – 12’dir.

15 Şubat Cumartesi

“Unuturlar seni biçare!”

60 yıl sonra Nahid Sırrı Örik

Nahid Sırrı Örik (1895-1960) edebiyattan resme, tiyatrodan tarihe uzanan geniş bir alanda birbirinden değerli eserler ortaya koymuş bir yazarımız. kitap-lık dergisi, ölümünün 60. yıl dönümü vesilesiyle Ocak-Şubat sayısında Nahid Sırrı’yı kapsamlı bir dosyayla ele aldı. Dosyaya katkıda bulunan Bahriye Çeri, Hasan Bülent Kahraman, Nilgün Firidinoğlu, Serdar Soydan ve derginin editörü Murat Yalçın, 15 Şubat Cumartesi günü saat: 16:00’da kültür tarihimizin bu önemli kişiliğini anmak üzere Loca’da bir araya geliyorlar.

18 Şubat Salı





Konser - Ender Sesler

JazzARK Project

Bahçeşehir Üniversitesi/ BAUART ve Yapı Kredi Kültür Sanat ortaklığıyla gerçekleşen Ender Sesler dizisinin yeni sezondaki ilk konseri, piyanist-besteci Baki Duyarlar’ın yeni projesi “JazzARK Project”i sunuyor. Duyarlar, ailesinden kalan sandıktan çıkardığı eski Türk usullerini ve makamlarını modern caz müziğinin tınılarıyla bir araya getiriyor. Duyarlar, geleneksel Türk müziğinin eskil bir korumacı anlayışla saklı tutulduğu yerden çıkarılması gerektiğini düşünerek gerçekleştirdiği projesinde alışılmışın dışında bir müzik türüne hayat veriyor: Geleneksel Türk müziğinin dingin karakterini Avrupa modern müziğinin heyecanı ve Akdenizlilerin coşkusuyla aynı potada eritiyor. 18 Şubat Salı günü saat 20:00’da Loca’da yapılacak olan etkinliğin biletleri Biletix’te.

21 Şubat 2020 Cuma

Söyleşi - Oda’nın Konukları

Tuncer Erdem

YKY’nin yazarlarıyla okurları bir araya getiren “Oda’nın Konukları” söyleşi dizisinin Şubat konuğu, Tuncer Erdem. Erdem, söyleşisinde, çizerlik ve yazarlık deneyimlerinden, çalışma yöntemlerinden, kitaplarındaki suret-metin ilişkisinden ve şu anda tasarı aşamasında olan kitaplarından söz edecek, soruları yanıtlayacak, kitaplarını imzalayacak. 21 Şubat Cuma günü saat: 18:30’da yapılacak olan etkinlik Oda’da.

22 Şubat Cumartesi

Harf’ten ve Nota’dan

Murathan Mungan’ın Şarkıları

“Çok sevdiğimiz bir şarkıcının sesini duymak gibidir bir yazarın sesini duymak” der Murathan Mungan. Ve kendi metinlerinde çok sevdiği şarkıcıların, şarkıların, bestekâların, güfte yazarlarının sesini sık sık duyurur. Medeni Aziz Efendi, Sevim Şengül, Nikoğos Ağa, Şevki Bey onun eserlerinde karşımıza çıkan bestecilerden bazılarıdır. Edebiyatımızın usta isimlerinin eserleriyle klasik Türk müziğini bir araya getiren Harf’ten ve Nota’dan başlıklı dinleti dizimizin bu programında, işte bu şarkıları dinleyeceğiz. 22 Şubat Cumartesi saat 17:00’da Loca’da yapılacak olan etkinliğin biletleri Biletix’te.



25 Şubat 2020 Salı

Kültür Tarihi Konuşmaları

Sazlı Cazlı Sohbet: 80’li Yıllarda Türkiye

Derya Bengi ve Murat Meriç 50, 60 ve 70’li yıllardan sonra bu kez 80’li yılların Türkiyesi’ni müziğin kılavuzluğunda konuşmak üzere Loca’nın konuğu oluyorlar. Bengi’nin kısa bir süre önce yayımlanan “80’li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük - Yaprak döker bir yanımız” kitabından hareketle, dönemin siyasal ve kültürel ruhunun şarkılar eşliğinde tartışıldığı sazlı cazlı bir sohbet bekliyor izleyiciyi. 25 Şubat Salı günü saat 18:30’da yapılacak olan etkinlik Loca’da.



26 Şubat 2020 Çarşamba

Arkeoloji Konferansı

Antik Sagalassos: Türkiye’nin Gizli Kültürel Mirasını Ortaya Çıkarmak

Sagalassos Kazı Başkanı Prof. Jeroen Poblome, 26 Şubat Çarşamba günü saat: 18:30’da Loca’da yapılacak olan konferansta kentin bulunduğu bölgeyi, siyasi ve kültürel önemini, kazı çalışmalarının tarihçesini ve bugününü anlatacak. Akdeniz'in en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan, Burdur sınırları içindeki Sagalassos, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor.



28 Şubat Cuma

Yaşar Kemal Anısına

“Merhaba”

28 Şubat 2015’te aramızdan ayrılan Türk edebiyatının çınarı Yaşar Kemal, Torosların köylerindeki ağıt törenleri, çocukluğuna ve sonrasında romanlarına damgasını vurdu. Usta yazar, eserleriyle filmlere, tiyatro oyunlarına ve bestelere de ilham verdi. Zülfü Livaneli’nin onun şiirlerinden bestelediği “Merhaba” ve “Yalnızlık” kuşakları aşan bir üne kavuştu. Buradan hareketle, tüm eserleri YKY’den yayımlanan büyük yazarımızı ölümünün beşinci yıldönümünde müzikle anacağız. Yaşar Kemal’in yaşamında ve eserlerinde yer bulan türküler, onun eserlerinden bestelenen parçalar ve onunla özdeşleştirilen şarkılar, Ferhat Livaneli Orkestrası tarafından yorumlanacak. Müzik yazarı Murat Meriç, seslendirilen şarkıların hikâyelerini aktaracak, plaklarda kalmış parçaları dinletecek. Fotoğraflar ve videolar da etkinliğe eşlik edecek. 28 Şubat Cuma günü saat: 19:00’da yapılacak olan etkinlik Loca’da.