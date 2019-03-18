Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Siirt ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU'DA AYNI KALACAK

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte 5 günlük meteoroloji tahmini: