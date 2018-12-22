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Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metreden şarampole uçarken, çevredekilerin yardımıyla çıkan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA | 22.12.2018 - 04:28..
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Kırat’tan Rat Mahallesi'ne giden ve 67 LN 331 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole uçtu.

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN YARALI KURTARILDILAR

Otomobilde bulunan Emrullah A. (53), Tuncay Ö. (35) ve Mevlüt A. (30) yaralandı. Çevredekilerin yardımları ile hurdaya dönen otomobilden çıkan Emrullah A., Tuncay Ö. Mevlüt A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

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