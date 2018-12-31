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7 milyon liralık çekilişin şanslı numarası

Milli Piyango'nun 2019 yılbaşı özel çekilişinde 7 milyon liralık biletin numarası açıklandı.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 20:28..
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7 milyon liralık çekilişin şanslı numarası

Yılbaşı özel çekilişinde 7 milyonluk ikramiye, 9915188 numaralı bilete isabet etti

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