7 milyon liralık çekilişin şanslı numarası

6Kardan adamı yumruklayıp kaçan adam
Karaman'da bir iş yerinin önünde esnafların yaptığı kardan adama, gece kimliği belirlenemeyen bir kişinin yaptığı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.
7Suriye sınırına ÇNRA sevkiyatı
Hatay'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemleri ile askeri malzeme taşıyan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
6Juncker'den AB ülkelerine: İkiyüzlüsünüz
AB Komisyon Başkanı Juncker, AB'nin dış sınırlarının korunması konusundaki tutumlarından dolayı bazı AB ülkelerini ikiyüzlülükle suçlarken, Türkiye ile göçmen mutakabakatını övdü.