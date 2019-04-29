Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
YABANCI
Şehir parkında, vahşice katledilen on bir yaşındaki bir erkek çocuğunun cesedi bulunur. Görgü tanıklarının ifadelerine göre katil, İngilizce öğretmeni, şehrin Küçükler Beyzbol Ligi’nin koçu ve herkesin çok sevdiği Terry Maitland’dır. Parmak izi ve DNA sonuçlarıyla desteklenen diğer kanıtlar da tartışılmaz biçimde onu işaret etmektedir...
Yabancı
Stephen King
Çev.: Esat Ören
Altın Kitaplar
S.: 544
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DELLİÂDDEM
Margaret Atwood, Antilop ve Flurya ve Tufan Zamanı’ndan sonra DelliÂddem üçlemesinin son kitabında, yaratılış mitolojilerinden esinler taşıyan bir kıyamet sonrası öykü anlatıyor. İnsanlığa ve geleceğe dair bir umut olup olmadığı da Toby’nin masum Fluryagillere anlattığı bu olağanüstü zekâ ve ironiyle örülmüş insanlık öyküsünde gizli...
DelliÂddem
Margaret Atwood
Doğan Kitap
S.: 488
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YEDİ UCUZ ŞEY ÜZERİNDEN DÜNYA TARİHİ
Yarım binyıllık sömürgeci kapitalizmin anatomisi sayılabilecek bu çalışma, apaçık ortada durduğundan olsa gerek, çoğunlukla önemsemediğimiz doğa, para, emek, bakım, gıda, enerji ve yaşamın ucuzlatılmasıyla kapitalizmin insanlarla yaşam ağı arasındaki ilişkileri nasıl kontrol ettiğinin izini sürüyor...
Yedi Ucuz Şey Üzerinden Dünya Tarihi
Jason W. Moore
Kolektif Kitap
S.: 288
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MUSTAFA
Selanikli küçük Mustafa'nın, İstanbul'dan Çanakkale'ye, Samsun'dan Erzurum'a, Ankara'dan, Kurtuluş Destanı'na ve oradan da yüreklere uzanan yolculuğunun adım adım hikâyeleri...
Mustafa - Adım Adım Anadolu
Sevil Köybaşı
Martı Yay.
S.: 44
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YÖNETİCİLİKTEN LİDERLİĞE
RJ Reynolds, Frito Lay, Turkcell, Arnavut GSM operatörü ALBtelecom, Samsung Electronics Türkiye, Paco Underhill’de uzun yıllar yöneticilik yapan ve günümüzde de şirketlerde ve konferanslarda liderlik eğitimi veren Dr. Melik Karabıyıkoğlu, bilimsel bilgiyi kendi tecrübeleriyle harmanlıyor...
Yöneticilikten Liderliğe
Dr. Melik Karabıyıkoğlu
The Kitap
S.: 224
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ALLAH'IN RAHMETİ
... Ey Rabbimiz! Günahlarımız boyumuzu aşsa da aşamayacağı tek şey senin rahmetindir. Sen bizi merhametinle kuşat, rahmetinle sevindir...
Allah'ın Rahmeti
Emre Dorman
Destek Yay.
S.: 184
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DEĞİRMENLER VADİSİ
”Değirmenler Vadisi,” hikâyelerin gücü ve adalet üzerine unutulmaz bir kitap!
Değirmenler Vadisi
Roberto Piumini
Can Çocuk Yay.
S.: 96
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KÜÇÜK CESUR TAVŞAN HOPİ
Küçük Cesur Tavşan Hopi, bizlere zannettiğimizden çok çok daha cesur olabileceğimizi gösteren sımsıcak bir dostluk hikayesi...
Küçük Cesur Tavşan Hopi - Organik Kitap
Nicola Kinnear
Beyaz Balina Yay.
S.: 32
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KURTLARIN SAATİ
Müfettiş Van Veeteren'i tanımamızı sağlayan serinin ilk romanı Kurtların Saati artık Türkçede.
Kurtların Saati
Hakan Nesser
İndie Yay.
S.: 304
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İÇİNDEKİ DİŞİYİ UYANDIR
Bu kitap kalbimden, zihnimden, ruhumun derinliklerinden ve kadim enerjilerden yazılarak sana aktı. Yazdıklarımı uygularsan, yani içindeki dişi enerjiyi kullanırsan, üreticiliğin, bereketin, yeteneklerin, iletişimin, ifaden ve ilişkilerin olumlu yönde artacak...
İçindeki Dişiyi Uyandır
Ece Vahapoğlu
Destek Yay.
S.: 240
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Damla Karakuş
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