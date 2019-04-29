Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

YABANCI

Şehir parkında, vahşice katledilen on bir yaşındaki bir erkek çocuğunun cesedi bulunur. Görgü tanıklarının ifadelerine göre katil, İngilizce öğretmeni, şehrin Küçükler Beyzbol Ligi’nin koçu ve herkesin çok sevdiği Terry Maitland’dır. Parmak izi ve DNA sonuçlarıyla desteklenen diğer kanıtlar da tartışılmaz biçimde onu işaret etmektedir...

Yabancı

Stephen King

Çev.: Esat Ören

Altın Kitaplar

S.: 544

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DELLİÂDDEM

Margaret Atwood, Antilop ve Flurya ve Tufan Zamanı’ndan sonra DelliÂddem üçlemesinin son kitabında, yaratılış mitolojilerinden esinler taşıyan bir kıyamet sonrası öykü anlatıyor. İnsanlığa ve geleceğe dair bir umut olup olmadığı da Toby’nin masum Fluryagillere anlattığı bu olağanüstü zekâ ve ironiyle örülmüş insanlık öyküsünde gizli...

DelliÂddem

Margaret Atwood

Doğan Kitap

S.: 488

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YEDİ UCUZ ŞEY ÜZERİNDEN DÜNYA TARİHİ

Yarım binyıllık sömürgeci kapitalizmin anatomisi sayılabilecek bu çalışma, apaçık ortada durduğundan olsa gerek, çoğunlukla önemsemediğimiz doğa, para, emek, bakım, gıda, enerji ve yaşamın ucuzlatılmasıyla kapitalizmin insanlarla yaşam ağı arasındaki ilişkileri nasıl kontrol ettiğinin izini sürüyor...

Yedi Ucuz Şey Üzerinden Dünya Tarihi

Jason W. Moore

Kolektif Kitap

S.: 288

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MUSTAFA

Selanikli küçük Mustafa'nın, İstanbul'dan Çanakkale'ye, Samsun'dan Erzurum'a, Ankara'dan, Kurtuluş Destanı'na ve oradan da yüreklere uzanan yolculuğunun adım adım hikâyeleri...

Mustafa - Adım Adım Anadolu

Sevil Köybaşı

Martı Yay.

S.: 44

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YÖNETİCİLİKTEN LİDERLİĞE

RJ Reynolds, Frito Lay, Turkcell, Arnavut GSM operatörü ALBtelecom, Samsung Electronics Türkiye, Paco Underhill’de uzun yıllar yöneticilik yapan ve günümüzde de şirketlerde ve konferanslarda liderlik eğitimi veren Dr. Melik Karabıyıkoğlu, bilimsel bilgiyi kendi tecrübeleriyle harmanlıyor...

Yöneticilikten Liderliğe

Dr. Melik Karabıyıkoğlu

The Kitap

S.: 224

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ALLAH'IN RAHMETİ

... Ey Rabbimiz! Günahlarımız boyumuzu aşsa da aşamayacağı tek şey senin rahmetindir. Sen bizi merhametinle kuşat, rahmetinle sevindir...

Allah'ın Rahmeti

Emre Dorman

Destek Yay.

S.: 184

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DEĞİRMENLER VADİSİ

”Değirmenler Vadisi,” hikâyelerin gücü ve adalet üzerine unutulmaz bir kitap!

Değirmenler Vadisi

Roberto Piumini

Can Çocuk Yay.

S.: 96

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KÜÇÜK CESUR TAVŞAN HOPİ

Küçük Cesur Tavşan Hopi, bizlere zannettiğimizden çok çok daha cesur olabileceğimizi gösteren sımsıcak bir dostluk hikayesi...

Küçük Cesur Tavşan Hopi - Organik Kitap

Nicola Kinnear

Beyaz Balina Yay.

S.: 32

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KURTLARIN SAATİ

Müfettiş Van Veeteren'i tanımamızı sağlayan serinin ilk romanı Kurtların Saati artık Türkçede.

Kurtların Saati

Hakan Nesser

İndie Yay.

S.: 304

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İÇİNDEKİ DİŞİYİ UYANDIR

Bu kitap kalbimden, zihnimden, ruhumun derinliklerinden ve kadim enerjilerden yazılarak sana aktı. Yazdıklarımı uygularsan, yani içindeki dişi enerjiyi kullanırsan, üreticiliğin, bereketin, yeteneklerin, iletişimin, ifaden ve ilişkilerin olumlu yönde artacak...

İçindeki Dişiyi Uyandır

Ece Vahapoğlu

Destek Yay.

S.: 240

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Damla Karakuş

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