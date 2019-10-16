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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim tarihinde günübirlik Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

AA | 16.10.2019 - 22:07..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim tarihinde günübirlik Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Ayrıntılar gelecek...

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