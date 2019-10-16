Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

3Katar Türkiye'yi savundu: Sığınmacıları salarlar
Avrupa'nın tehditlerine boyun eğmeyen Türkiye'ye Katar'dan destek geldi. Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el Attiyah Türkiye için Avrupa'ya "sığınmacıları acımaz salar valla" uyarısında bulundu.
4Yürüyemeyen kedi için yürüteç
Ezildiği için arka bacakları tutmayan kedi yavrusu, oyuncak kamyondan yapılan yürüteç yardımıyla yürümeye başladı.
5Adil Rami'den Türkiye'ye destek
Milli Futbol Takımı oyuncularımıza Arnavutluk ve Fransa maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle soruşturma açılmıştı. Millilere Rami'den destek geldi.