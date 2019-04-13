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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi | 13.04.2019 - 12:24..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek tipçi dayatmalarına karşı imam hatipler, milletimizin öz değerlerine uygun ve gerçek anlamda kuşatıcı insan yetiştirmek için öne çıkmış, bunu da başarmıştır.

Çamlıca'da o kadar büyük camiye ne gerek var?' diyorlar ya, sen bu hesabı kalkıp Kanuni'ye, Fatih'e sorsana? Bu camiadan mezun olmuş biri diyor bunu. Sen 'Bu kadar okula ne gerek var?' desene. Zavallı.

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