388 bine yakın engelli İŞKUR sayesinde çalışan oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR vasıtasıyla 2002'den 2019 Nisan sonuna kadar 387 bin 915 engellinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini açıkladı.

Engellilere yönelik istihdam teşviklerinin başarıyla uygulandığını dile getiren Selçuk, bu kapsamda İş Kanunu'nun 30'uncu maddesine göre, özel sektör işverenlerince kota kapsamında ya da dışında çalıştırılan bütün engelliler için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılandığını söyledi.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

"İstihdam Seferberliği" kapsamında 2018'de hayata geçirilen ve 2020 sonuna kadar devam edecek İlave İstihdam Teşviki ile de kadınlara, gençlere ve engellilere özel düzenleme yapıldığını hatırlatan Selçuk, bu kapsamda ilave istihdam için sağlanılan desteğin süresinin 12 ay, işe alınan kişinin kadın, genç ve engelli olması durumunda teşvik süresinin ise 18 ay olduğunu kaydetti.

"İŞ KULÜPLERİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Toplum yararına programlarda engellilere öncelik sağlandığını belirten Selçuk, 2017'den bu yana pilot olarak yürütülen "İş Kulüpleri" ile kadın, genç, engelli, eski hükümlü, uzun süreli işsizler, Roman vatandaşlar gibi özel politika gerektirenlere yönelik yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulduğunu ifade etti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası süresince 34 ilde 40 iş kulübünde "Bu Kulüpte Engel Yok, İş Var" mottosundan hareketle sadece engellilerden oluşan gruplara hizmet verildiğini vurgulayan Selçuk, "Bu çerçevede iş kulüplerini 2020'ye kadar tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

"ENGELLİ MEMUR SAYISI 56 BİNİ GEÇTİ"

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engelli Bireylerin İstihdama ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması Yatırım Projesi ile engellilerin istihdamını artırmak amacıyla 'Engelli İş Koçluğu' sistemine geçiyoruz. Modelin altyapısı için 2018'de 8 pilot ilde çalışmalar başlattık. 2020 sonu itibarıyla 81 ile yaygınlaştırma çalışmaları yürüterek, engelli vatandaşlarımızın sürdürülebilir istihdamlarına katkı sunacağız."

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesine göre, kurum ve kuruluşların bu kapsamda istihdam ettiği kadrolarda yüzde 3 engelli çalıştırmak zorunda olduğunu anımsatan Selçuk, 2002'de 5 bin 777 engellinin memur olarak istihdam edildiğini, 2019 Mayıs itibarıyla bu sayının 56 bini geçtiğini kaydetti.