taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9888
Euro
6.5899
Altın
1558.79
Borsa
123224.59
Gram Altın
300.3
Bitcoin
57269.78

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan 11 jandarma personeli, 7 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye personeli ile Hakkari'de kazada şehit düşen asker için tören düzenlendi.

AA | 06.02.2020 - 11:42..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Şehitler memleketlerine uğurlandı

Van'da, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit jandarma personeli, güvenlik korucuları ve itfaiye personeli ile Hakkari'de kaza sonucu şehit olan askerin naaşı, törenle memleketlerine uğurlandı.

Van Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Van Jandarma Filo Komutanlığına getirilen şehitlerin ve itfaiye personelinin Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, İl Müftüsü Ömer Keskin dua etti.

Şehitler memleketlerine uğurlandı

DUALARLA UĞURLADILAR

Törenin ardından çığ felaketinde şehit düşen jandarma astsubay Fatih Karagöz (Kocaeli), uzman çavuşlar Özen Çam (Artvin), Ramazan Süslü (Aksaray), Ufuk Deniz (Kastamonu), Özgür Işık (Düzce), Muammer Keskin (Aydın), Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars), Mesut Deniz (Kahramanmaraş), uzman onbaşılar Osman Karaca (Tokat), Cihat Erat (Erzurum), Tarkan Karaca (Eskişehir) ile Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in naaşları, tören mangasınca omuzlarda taşınarak memleketlerine uğurlanmak üzere askeri uçağa konuldu.

Şehitler memleketlerine uğurlandı

ŞEHİT İTFAİYE ERLERİ VE KORUCULAR VAN'DA DEFNEDİLECEK

İtfaiye personelleri Emrullah Ersarı, Fevzi Sevinç'in cenazeleri ile şehit güvenlik korucuları Mehmet Esen, Nesim Yavuz, Nimetullah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Hekim Kazgan, Metin Mantaş, Nimet İnçamur, Tahsin Karan'ın naaşları da il merkezi ile Çatak ilçesinde defnedilecek.

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

İlginizi Çekebilir
Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı
Sabiha Gökçen'de meydana gelen gelen kaza öncesi kulenin, pilotu önceki 2 uçağın pisti pas geçtiği yönünde uyardığı öğrenildi.
İstanbul'da kar küreme araçları hazır bekliyor
Meteoroloji'nin yaptığı kar açıklamasının ardından İBB, belli noktalara kar küreme araçlarını yerleştirdi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat hız kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'de rejime yönelik askeri harekat sinyalinin ardından sınıra askeri sevkiyatlar, bugün de devam etti.
Çığ faciası şehitlerinin kimlikleri belli oldu
Van'da 2 kişiyi kurtarmaya giden ekibin üzerine düşen çığ sonucunda şehit düşen 11 asker ile 7 korucunun kimliği açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
255
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
258
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
48
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
50
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
104
Garsonların servis açma kavgası: 1 ölü
Garsonların servis açma kavgası: 1 ölü
122
Çığ faciası şehitlerinin kimlikleri belli oldu
Çığ faciası şehitlerinin kimlikleri belli oldu
138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir