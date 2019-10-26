Batmanlı çiftçinin azmi

Dünyanın en büyük tarım aletleri üreticilerinden ABD'li John Deere, Türkiye'de 2005 yılında sattığı yaklaşık 13 adet 1450 CWS ve 1450 WTS model biçerdöverle, çiftçileri mağdur etti.

Mağdurlardan biri Batmanlı Eşref Tarhan...

2005 yılında Tarhan, ABD'li şirketten tanesini 120 bin euroya satın aldığı 3 biçerdöverin ayıplı olması sebebiyle başlattığı hukuk mücadelesini, Yargıtay'ın onaylamasıyla kazandı.

"22 BİN EURO ALACAK"

Söz konusu alınan biçerdöverlerin ucuz maliyetinden dolayı Brezilya'da imal edilip Türkiye'ye gönderildiğini ve satıldığını belirten Tarhan, sürekli arıza veren biçerdöverleri mahkeme kararıyla teslim edip firmadan 22 bin euro ödeme alacak.

DİĞER ÇİFTÇİLERİ UMUTLANDIRDI

Eşref Tarhan'ın elde ettiği bu sonuç, ayıplı biçerdöverlerden dolayı mağduriyet yaşayan diğer çiftçileri de umutlandırdı.

"MAKİNELER İŞ GÜCÜNÜN UCUZ OLDUĞU BREZİLYA İMALATIYMIŞ"

Biçerdöverleri alım sürecini anlatan çiftçi Eşref Tarhan, "2005 yılına kadar farklı marka biçerdöver kullanıyorduk. Teknolojimizi geliştirelim diye 2005 yılında makinelerimizi değiştirelim dedik.

Önce kullandığımız marka hiçbir şekilde arıza yapmayan bir makineydi. 3 tane biçerdöver ve 4 tane traktör satın aldım. Biçerdöverleri aldığımız ilk haftadan itibaren arıza yapmaya başladı. Meğerse bu makineler Almanya'da ya da Amerika'da yapılan makineler değil, iş gücünün ucuz olduğu Brezilya imalatıymış. Biz, bu durumu kendilerine illettik. 5-6 biçerdöver sahibi toplanıp bu şirketin Küçükyalı'daki müdürlüğüne gittik. Makinelerin ayıplı olduğunu ve geri alınması gerektiğini talep ettik. Bunlar, bizi zaman aşımına uğratmak için oyaladılar. Bütün makinelerimizi toplayıp kendi ceplerinden masraflarını karşılanmak üzere kırılan bütün parçaları tamir ettiler. Biz o zaman dedik ki, 'Bu makineler fabrika çıkışlı çalışmadı, onarımla hiç çalışmaz.' Tekrar arıza yapınca konuyu mahkemeye taşıdım." dedi.