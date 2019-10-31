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Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Temizlik biriminde çalışan işçi, kaldırımda bulduğu içinde para ve kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

İHA | 31.10.2019 - 19:33..
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde belediyenin temizlik biriminde çalışan işçi, kaldırımda bulduğu içinde para ve kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim ederek insanlık ölmemiş dedirtti.

Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Aslan Havuz, Malatya Caddesi’nde temizlik yaparken kaldırımda cüzdan buldu. Cüzdanda bir miktar para ve kredi kartları olduğunu gören Havuz, durumu amirine bildirdi.

BANKA KARTINDAN CÜZDANIN SAHİBİNE ULAŞTI

Temizlik İşleri Müdürlüğü, cüzdanı Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Zabıta Müdürlüğü ise cüzdanın içinde bulunan banka kartından yola çıkarak, ilgili bankadan vatandaşın telefonunu ulaştı ve cüzdanı teslim etti.

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