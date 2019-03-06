taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.38705
Euro
6.0841
Altın
1287.145
Borsa
103730.59
Gram Altın
223.063

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, polisi alarma geçirdi.

DHA | 06.03.2019 - 05:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

sd

 

Adana'da Merkez Seyhan ilçesinde uygulama yapan devriye ekipleri, şüphelendikleri 34 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçınca, ekipler aracı takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonucu Kasım Gülek Bulvarı'ndan Özdemir Sabancı Bulvarı'na geçen otomobil, buradan Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıktı. Daha sonra Alparslan Türkeş Bulvarı'na geçen ve çok sayıda polis aracının takip ettiği otomobil, Valilik yönünde kaçmaya devam etti.

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı

UZUN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Valilik kavşağında önlem alan diğer polis ekiplerini gören sürücü, Ray Sokak'a geçip, Denizli Mahallesi'ne doğru kaçmayı sürdürdü. Mahalledeki ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalışan otomobil, tekrar Alpaslan Türkeş Bulvarı'na çıktı. Kavşakta önlem alan polisleri geçip, Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'na çıkan otomobil, alt geçitten Güney Kuşak Bulvarı'na geçmek istediği sırada önünü kesen polis ekiplerince yakalandı.

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı
Otomobilin sürücüsü ve yanındaki genç kızı indiren polisler, araçta arama yaptı. Adana polisini alarma geçiren ve yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalanan sürücünün yapılan kimlik kontrolünde adının Servet T. olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Otomobilde suç unsuruna rastlamayan polisler, Servet T.'ye 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yaptı.

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı


Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

64
Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor

Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor

35
Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

5
Ajax R.Madrid karşısında zafer kazandı

Ajax R.Madrid karşısında zafer kazandı

12
Kese kağıdı içinde bebek bulundu

Kese kağıdı içinde bebek bulundu

3
ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

47
Tottenham çeyrek finalde

Tottenham çeyrek finalde

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir