Antalya'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Antalya'da Finike- Elmalı karayolunun 57’nci kilometresinde, Finike’den Elmalı istikametine giden Bilal Uslu yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Şamil Akkuzu (46) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Finike Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bilal Uslu, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Şamil Akkuzu’nun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.













