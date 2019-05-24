Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

SIĞINAK VE MÜHİMMAT DEPOLARI VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Hava harekatları neticesinde PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.