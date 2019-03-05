ALES başvuruları başladı

Adaylar, 5-13 Mart arasında ÖSYM’nin internet adresinden başvurularını yapabilir.
5 YIL GEÇERLİ
Sınav puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. ALES ile başvurular; yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak.
SORU SAYISI
ALES’te adaylara, sayısal ve sözel olmak üzere 50’şer soru yöneltiliyor. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşuyor.