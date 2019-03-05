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ALES başvuruları başladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019 ALES), başvuruları alınmaya başlandı.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 16:16..
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Adaylar, 5-13 Mart arasında ÖSYM’nin internet adresinden başvurularını yapabilir.

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5 YIL GEÇERLİ

Sınav puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. ALES ile başvurular; yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak.

ALES başvuruları başladı

SORU SAYISI

ALES’te adaylara, sayısal ve sözel olmak üzere 50’şer soru yöneltiliyor. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşuyor.

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