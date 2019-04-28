Fethiye'de eşini öldüren kişi, kendini ihbar etti

Fethiye'nin Faralya Mahallesi Kızılcakaya Sokak’ta meydana gelen olayda, gece eve alkollü gelen Birol Ü. (37), eşi Gamze Ü. (31) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Birol Ü. evde bulunan ve ruhsatsız olduğu belirlenen tabancayla eşini başından vurdu.

JANDARMAYI ARAYIP HABER VERDİ

Olayın ardından Birol Ü., jandarma ekiplerini arayarak eşini yaraladığını bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri eve geldiğinde, Gamze Ü.’nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Birol Ü., ifadesi alınmak üzere Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

3 ÇOCUK ANNESİZ KALDI

Gamze Ü.’nün cesedi olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çiftin, 3 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.











