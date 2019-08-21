İstanbul’da bir anda gökyüzünde beliren kara bulutlar, gündüzü adeta geceye çevirdi.

Yağmur başladı; yağışlı havanın yarın da devam edeceği belirtildi.

SAĞANAK GELİYOR

Anadolu Yakası'nın doğusundan sokulan, gökgürültülü sağanak yağışlı kütle, önce Anadolu Yakası, sonrasında Boğaz hattı ve Avrupa Yakası'nın doğu kesimlerini etkileyecek.

İstanbul'u kara bulutlar sardı VİDEO

ÖZELLİKLE ANADOLU YAKASI ETKİLENECEK

Bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.