Manisa'da işcileri taşıyan servis kaza yaptı: 8 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Mimar Sinan Bulvarı üzerinden İzmir istikametine seyir halinde giden A.F. idaresindeki 45 J 1476 plakalı otobüs Fatih Köprülü alt geçidine giriş yapmak isterken aynı istikamette ilerleyen sürücü H.K. iradesindeki 45 J 1294 plakalı minibüse çarptı.

8 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 8 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.