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Manisa'da işcileri taşıyan servis kaza yaptı: 8 yaralı

Kontrolden çıkan işçi servisi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 16.03.2020 - 09:55..
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Mimar Sinan Bulvarı üzerinden İzmir istikametine seyir halinde giden A.F. idaresindeki 45 J 1476 plakalı otobüs Fatih Köprülü alt geçidine giriş yapmak isterken aynı istikamette ilerleyen sürücü H.K. iradesindeki 45 J 1294 plakalı minibüse çarptı.

8 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 8 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da işcileri taşıyan servis kaza yaptı: 8 yaralı

Manisa'da işcileri taşıyan servis kaza yaptı: 8 yaralı

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