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3’lü zirvede Türkiye’nin sondaj çalışmaları konuşuldu

Kahire’deki 3'lü zirveye katılan Miçotakis, Sisi ve Anastasiadis, Türkiye’nin Akdeniz’de yaptığı sondaj faaliyetlerini kınadı.

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 08:58..
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3’lü zirvede Türkiye’nin sondaj çalışmaları konuşuldu

Türkiye, Doğu Akdeniz'de Rumlar ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin rahatsızlığına rağmen sondaj faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 3'lü zirve için dün bir araya geldi.

"TÜRKİYE FAALİYETLERİNİ DERHAL DURDURSUN"

Kahir'de gerçekleştirilen üçlü zirvede Türkiye’nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri kınanırken, bu faaliyetlerin derhal durdurulması çağrısında bulunuldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “Türkiye’nin Kıbrıs'taki yasadışı faaliyetlerini ve Ege’deki tahrik edici davranışlarını açık bir şekilde kınadık” diye konuştu.

3’lü zirvede Türkiye’nin sondaj çalışmaları konuşuldu

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