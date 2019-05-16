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3S Kale Holding Onursal Başkanı hayatını kaybetti

3S Kale Holding Onursal Başkanı Sadık Özgür vefat etti.

Haber Merkezi | 16.05.2019 - 17:10..
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Vefatın ardından şirket tarafından yayınlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi; "Cumhuriyet döneminin ilk kuşak sanayicilerinden kilit sektörünün duayeni, ülke ekonomisine değer ve istihdama katkı sağlayan TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi hayırseverliğiyle gönülleri kazanan kurucumuz ve Onursal Başkanımız Sadık Özgür’ü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sadık Özgür’ün cenazesi, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Cami’sinde yarın (17 Mayıs Cuma) öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Anıt Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek."

3S Kale Holding Onursal Başkanı hayatını kaybetti

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