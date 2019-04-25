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3'üncü kat balkonundan düştü, hastanede öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde, 3'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düşerek, ağır yaralanan Cemal Tunç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA | 25.04.2019 - 13:06..
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Olay, sabah saatlerinde, Bafra'ya bağlı Altınkaya Mahallesi Çaycılar Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki evinin balkonunda hava alırken dengesini kaybeden 54 yaşındakii Cemal Tunç, beton zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Tunç'u yerde görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Tunç'u ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cemal Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

3'üncü kat balkonundan düştü, hastanede öldü

3'üncü kat balkonundan düştü, hastanede öldü

3'üncü kat balkonundan düştü, hastanede öldü

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