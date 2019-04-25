3'üncü kat balkonundan düştü, hastanede öldü

Olay, sabah saatlerinde, Bafra'ya bağlı Altınkaya Mahallesi Çaycılar Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki evinin balkonunda hava alırken dengesini kaybeden 54 yaşındakii Cemal Tunç, beton zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Tunç'u yerde görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Tunç'u ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cemal Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.









