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3'üncü kattan düşen bebek ucuz kurtuldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocukları 3’üncü kattan beton zemine düştü.

İHA | 17.06.2019 - 09:05..
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Suriyeli ailenin 2 yaşındaki Rava El Hızır isimli çocukları evin balkonunun 3’üncü katından yere düştü. Çevredeki vatandaşlarca durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çocuk Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

3’üncü kattan beton zemine çakılan ve olayı burnu bile kanamadan atlatan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

3'üncü kattan düşen bebek ucuz kurtuldu ViDEO

3'üncü kattan düşen bebek ucuz kurtuldu

3'üncü kattan düşen bebek ucuz kurtuldu

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