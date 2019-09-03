4 adet F-35, Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ne teslim edildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurdu.

Ancak Türkiye şu an resmi olarak programdan çıkarılabilmiş değil. F-35'in en kritik parçalarını Türk şirketlerin ürettiği bir ortamda Türkiye'yi programdan çıkarmak en az 1 yıl sürecek.

TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMİ DURDURULDU

Buna karşın ABD, Türkiye'nin hakkı olan F-35'leri teslim etmedi ve Türk pilotların eğitimini durdurdu.

ARİZONA'YA TESLİM EDİLDİ

Üretici Lockheed Martin firması Türkiye'ye verilmesi planlanan 4 adet F-35 uçağı Arizona’daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ne teslim etti.

Bu 4 uçağın dışında Türkiye'nin alması gereken diğer uçakların da montajının sürdüğü belirtildi.

POLONYA VE YUNANİSTAN İSTİYOR

F-35'lere müşteri arayan ABD, Polonya ve Yunanistan'dan gelen teklifleri değerlendiriyor. Bunun yanı sıra Finlandiye ve İsviçre'ye de tedarik programına girmeleri için teklifte bulunuldu.

F-35 ile SU-57 arasındaki tüm farklar YouTube'dan İZLE