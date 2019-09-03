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4 adet F-35, Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ne teslim edildi

F-35'leri Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ne teslim eden Lockheed Martin firması, daha önce Türkiye'ye verilmesi planan diğer F-35'lerin montajını sürdürüyor.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 21:00..
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4 adet F-35, Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ne teslim edildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurdu.

Ancak Türkiye şu an resmi olarak programdan çıkarılabilmiş değil. F-35'in en kritik parçalarını Türk şirketlerin ürettiği bir ortamda Türkiye'yi programdan çıkarmak en az 1 yıl sürecek.

TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMİ DURDURULDU

Buna karşın ABD, Türkiye'nin hakkı olan F-35'leri teslim etmedi ve Türk pilotların eğitimini durdurdu.

ARİZONA'YA TESLİM EDİLDİ

Üretici Lockheed Martin firması Türkiye'ye verilmesi planlanan 4 adet F-35 uçağı Arizona’daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ne teslim etti.

Bu 4 uçağın dışında Türkiye'nin alması gereken diğer uçakların da montajının sürdüğü belirtildi.

POLONYA VE YUNANİSTAN İSTİYOR

F-35'lere müşteri arayan ABD, Polonya ve Yunanistan'dan gelen teklifleri değerlendiriyor. Bunun yanı sıra Finlandiye ve İsviçre'ye de tedarik programına girmeleri için teklifte bulunuldu.

4 adet F-35, Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ne teslim edildi

F-35 ile SU-57 arasındaki tüm farklar YouTube'dan İZLE

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