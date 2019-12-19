4 arkadaşını yakan sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Beyoğlu’ndaki Jurnal Sokak’ta bulunan Temel Apartmanı’nda kalan 8 arkadaş arasında çıkan temizlik tartışması sonrası arkadaşları uyurken evi ateşe veren Özkan Elmas ve olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği öne sürülen amcası Yusuf Elmas’ın yargılandığı dava, karara bağlandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Özkan Elmas ile avukatları katılırken, yangından yaralı kurtulan Ramazan Cingözce ve yangında hayatını kaybeden Ersin Büker’in ablası Özlem Temel ve kardeşi Mehmet Büker de şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Duruşmada taraf avukatları ve sanık Özkan Elmas, Cumhuriyet savcısının önceki celse dosyaya sunduğu esas hakkındaki mütalaasına karşın beyanda bulundu.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMAK İSTİYORUM"

Söz alan müştekilerin avukatları, sanık Elmas’ın olayı bir hafta öncesinden planladığını kaydederek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşmada son sözü için söz verilen sanık Özkan Elmas, amacının öldürmek olmadığını kaydetti. Olayı bir hafta öncesinden planlamadığını öne süren Elmas, “Arkadaşlarımın ailesinin acılarına saygımdan dolayı kendimi savunmayacaktım. Benim eşyalarıma zarar verilmişti. Bende eşyalara zarar vermek istedim. Ailelerin acılarını bir nebze de olsa indirecekse, eğer en ağır şekilde cezalandırılmak istiyorum.” dedi.

"SEN CANİSİN OĞLUM"

Elmas’ın son sözlerinin ardından olayda hayatını kaybedenlerden Murat Kayacan’ın yakınları, sanığa tepki gösterdi. Kayacan’ın halası olduğu öğrenilen bir kadın sanık Elmas’a, “Sen canisin oğlum. Sen 4 kişiyi öldürdün. Canımızı yaktın.” dedi.

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanık Elmas’ın son beyanlarının ardından mahkeme, kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Elmas’ı 4 kişiyi kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Olayda yaralanan 2 kişi yönünden kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 36 yıl hapse çarptırılan Elmas, mala zarar verme ve genel güvenliği tehlikeye atmak suçlarından ise 4 yıl olmak üzere toplamda 40 yıl hapse mahkum edildi.

AMCA BERAAT ETTİ

Mahkeme, olayın ardından sanık Burak Elmas’ın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen amcası Yusuf Elmas’ın ise beraatine karar verdi.