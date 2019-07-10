4 aylık evli astsubay eşini ve kayınpederini öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde Ertuğrul G., akşam 21 yaşındaki eşi Büşra ile 58 yaşındaki kayınpederi Cemal Ü.'nün evine gitti.

KURŞUN YAĞDIRDI

4 aylık evli astsubay Ertuğrul G., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi ve ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul G., beylik tabancasıyla evdekilere kurşun yağdırdı.

EŞİ VE KAYINPEDERİ ÖLDÜ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrol ettiği Büşra G. ve babası Cemal Ü.'nün öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Sultan Ü. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından evden çıkan şüpheli Ertuğrul G. ise polise teslim oldu. Cenazeler, polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.