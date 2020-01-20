4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre Türkiye'de 18 özel çevre ve koruma bölgesi ve 2 bin 574 doğan sit alanı bulunuyor.

Bu alanlarda yapılan denetimlerde 4 bin 333 yapı tespit edilmişti.

Yıkımına karar verilen yapılardan şimdiye kadar 519'u yıkıldı.

EN ÇOK KAÇAK YAPI MUĞLA'DA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetimlerinde en çok kaçak yapı tespit edilen iller sırasıyla 1412 rakamı ile Muğla, 425 rakamı ile İzmir, 358 rakamı ile Nevşehir oldu.

Çanakkale 333, Antalya 300, Rize 250, Edirne 215, Mersin 178, Trabzon 171, Aydın 107, Aksaray 102 yapıyla "kaçak yapıların yoğunlaştığı iller" olarak sıralandı.

BAKANLIK SIK SIK KAÇAK YAPI DENETİMİ YAPIYOR

Çeşitli kanunlar ve yönetmelikler ile koruma altına alınan ve özel hükümler ile yönetilen bu alanların biyolojik çeşitliliğinin, doğal kaynaklarının ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışma yürütülüyor.

Bakanlık tarafından korunan alanlarda sık sık denetimler yapılıyor ve kaçak yapılar tespit edilerek gerekli adli ve idari yaptırımlar uygulanıyor.

İMAR BARIŞINDAN GÜNÜMÜZE 1699 DENETİM YAPILDI

Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri tarafından "İmar Barışı"nın başladığı 8 Haziran 2018'den 15 Ocak'a kadar 1699 denetim yapıldı.

Denetimlerin devam ettiği özel çevre koruma bölgelerinde 1740, doğal sit alanlarında 2 bin 227, çakışan alanlarda 366 olmak üzere toplamda 4 bin 333 "İmar Barışı"na aykırı kaçak yapı tespit edildi. Bu yapıların 2 bin 44'ü için suç duyurusunda bulunuldu, 519 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

YENİ BİR KANUN TASLAĞI HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Bakanlık, korunan alanlarda tedbirler almak, mevzuata aykırı uygulamaları ve kaçak yapılaşmaları önlemek, bugüne kadar yapılmış kaçak yapılara da hızlı bir şekilde müdahale etmeyi sağlayacak hükümleri içeren yeni bir kanun taslağı hazırlığı yapıyor.

Yeni kanun taslağı ile kaçak yapılaşmalara hiç başlanmadan önlenmesi, caydırıcı tedbirlerin alınmasının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Bakanlık Antalya, Muğla, İzmir, Trabzon ve Rize başta olmak üzere koruma alanlarında kaçak yapılaşmaları tespit ederek kaldırılmasına yönelik işlemleri gerçekleştirmek için inceleme ve denetim faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.