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4 bin mağazalı Tarihi Çarşı kapılarını kapattı

Bursa’da 4 bin mağaza bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, koronavirüsle mücadele kapsamında 1 haftalığına kepenklerini indirdi.

İHA | 23.03.2020 - 16:31..
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında AVM'lerin ardından, tarihi çarşı ve hanlar da bir bir kapanıyor.

Bursa’da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi’ne alınan, 700 yıldır ticaretin kalbi olarak bilinen 450 dönümlük Hanlar Bölgesi’ndeki esnaf da kararın yerinde olduğunu belirterek, tek tek kepenk indirmeye başladı.

4 bin mağaza bulunan tarihi kapalı çarşı ve hanlar kapılarını kapattı -2

Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı olan çarşı, 30 Mart 2020 tarihine kadar koronavirüsle mücadele kapsamında kapalı kalacak.

4 bin mağazalı Tarihi Çarşı kapılarını kapattı VİDEO

"KORUNMAK İÇİN OLMASI GEREKEN BU"

Alınan kararın ardından dükkanlarının kepenklerini indiren esnaf, “1 hafta boyunca kapalıyız. Sağlık açısından çok önemli bir karar. Virüsten korunmak için bunun olması gerekiyordu. Kısa zamanda da virüse çare bulunursa daha da mutlu olacağız. Bu virüs hepimiz için çok tehlikeli, nihayetinde bizler de para ile uğraşıyoruz. En bulaşıcı olanı da para olduğunu düşünürsek, kapanması çok iyi oldu. Evde kal uyarısını dikkat alarak, biz bu kurala uyuyoruz. Paranın, sağlığın önünde gelemeyeceği düşüncesindeyiz.” dedi.


4 bin mağaza bulunan tarihi kapalı çarşı ve hanlar kapılarını kapattı -1


4 bin mağaza bulunan tarihi kapalı çarşı ve hanlar kapılarını kapattı -3

4 bin mağaza bulunan tarihi kapalı çarşı ve hanlar kapılarını kapattı -4

4 bin mağaza bulunan tarihi kapalı çarşı ve hanlar kapılarını kapattı -5

4 bin mağaza bulunan tarihi kapalı çarşı ve hanlar kapılarını kapattı -6

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