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4 bin öğrenci vakıf üniversitelerine kayıt yapmadı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrencilerle yaptığı ankete göre 4 bin genç, vakıf üniversitelerinin ücretlerini yüksek bulduğu için kayıt yapmaktan vazgeçti.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 09:17..
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Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) baraj puanı geçmesine rağmen tercihte bulunmayan 31 binin üzerinde üniversite adayının katılımıyla anket yapıldı.

Bu yıl bir vakıf üniversitesini kazanmasına rağmen tercih yapmayan 4 binin üzerinde adayın en büyük kaygısının ücretler olduğu ortaya çıktı.

ÖĞRENİM ÜCRETİ YÜKSEK KAYGISI

Ankete katılanların yüzde 42,69'u öğrenim ücretlerinin yüksek olması olması nedeniyle vakıf üniversitelerini tercih etmedi.

Öte yandan anket, adayların tercih aşamasındaki belirleyici en önemli faktörün mezuniyet sonrası iş bulma imkânı olduğunu ortaya koydu.

Adayların yüzde 26'sı tercih edeceği bölümün istihdam imkânını, yüzde 18'i üniversitenin bulunduğu ili, yüzde 16'sı ise ilgili bölümün taban puanını göz önünde bulundurarak tercihlerini planladı.

4 bin öğrenci vakıf üniversitelerine kayıt yapmadı

KKTC DE TERCİH EDİLMEDİ

Bu yıl KKTC'de bir üniversite kazanıp kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı 919'du. KKTC'de başta tıp olmak üzere birçok gözde bölüm boş kaldı.

Tercih kullanmayan adayların yüzde 34,32'si KKTC'ye ulaşım ve KKTC'de yaşam giderlerinin fazla olması, yüzde 31,48'i "öğrenim ücretlerinin yüksek olması, yüzde 10,49'u Eğitimin kalitesiyle ilgili kaygılar nedeniyle KKTC üniversitelerini tercih etmedi.

4 bin öğrenci vakıf üniversitelerine kayıt yapmadı

ADAYLAR KENDİNİ DENEDİ

Adayların yüzde 69'u, 2018-YKS'ye üniversiteye yerleşme hedefi ile yüzde 31'i ise kendini denemek için girdi. Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli olan baraj puanını aşmasına rağmen, tercih yapmayan adaylardan anket çalışmasına katılanların yüzde 51'i sınava ilk defa girerken, yüzde 24'ü ikinci defa, yüzde 25'i ise üçüncü defa girdi.


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