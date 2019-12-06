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4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi

İstanbul’da kaçakçılık polisince yürütülen operasyonlarda aralarında 4 bin yıllık Ana tanrıça heykelinin de olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Son 1 ayda, 12 tarihi eser kaçakçısı yakalandı.

İHA | 06.12.2019 - 11:42..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir dizi operasyon düzenlendi.

6 FARKLI İLÇEDE 8 AYRI OPERASYON

Tarihi eser ve ticari eşya kaçakçılarına göz açtırmayan polis, 1 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasını kapsayan 35 günlük zaman diliminde 6 farklı ilçede, 8 ayrı operasyona imza attı.

4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

6 ayrı ilçede yapılan operasyonlarda 4 bin yıllık Ana tanrıça heykelinin de içinde olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, bu eserlerle bağlantısı olan 12 şüpheli gözaltına alındı.

4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi

4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi

4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi

4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi

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