4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir dizi operasyon düzenlendi.

6 FARKLI İLÇEDE 8 AYRI OPERASYON

Tarihi eser ve ticari eşya kaçakçılarına göz açtırmayan polis, 1 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasını kapsayan 35 günlük zaman diliminde 6 farklı ilçede, 8 ayrı operasyona imza attı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

6 ayrı ilçede yapılan operasyonlarda 4 bin yıllık Ana tanrıça heykelinin de içinde olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, bu eserlerle bağlantısı olan 12 şüpheli gözaltına alındı.