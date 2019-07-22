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4 çocuk babası kayınbiraderi tarafından öldürüldü

Gümüşhane'de kayınbiraderi M.A. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan 43 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 22.07.2019 - 09:33..
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Gümüşhane'nin Gümüşkaya köyündeki evinin önünde oturan Hakan Akbağ (43), henüz bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderi M.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

4 ÇOCUK BABASIYDI

Başından vurularak ağır yaralanan Akbağ, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Akbağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

4 çocuk babası kayınbiraderi tarafından öldürüldü

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Kayınbirader M.A. ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Esnaf olan Hakan Akbağ'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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