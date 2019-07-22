4 çocuk babası kayınbiraderi tarafından öldürüldü

Gümüşhane'nin Gümüşkaya köyündeki evinin önünde oturan Hakan Akbağ (43), henüz bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderi M.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

4 ÇOCUK BABASIYDI

Başından vurularak ağır yaralanan Akbağ, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Akbağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Kayınbirader M.A. ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Esnaf olan Hakan Akbağ'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.